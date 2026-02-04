ABD ve Çin arasında çip krizi. Satışlar durdu

Nvidia'nın Çin'e H200 yapay zeka çipleri satışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ihracata onay vermesinden yaklaşık iki ay sonra bile Washington'dan nihai onayı bekliyor; ABD hükümeti Çinli müşterilere lisans vermeden önce ulusal güvenlik incelemesi yapıyor.

Bu arada, görüşmelere yakın kaynaklar Financial Times'a verdiği demeçte, Çinli müşterilerin, lisansları alıp alamayacakları veya hangi koşulların getirileceği netleşene kadar Nvidia'dan H200 çip siparişi vermediklerini söyledi.

Aralık ayında, CEO Jensen Huang, ABD Başkanı ile çığır açan bir anlaşmaya imza atarak Nvidia'nın Huang'ın yıllık 50 milyar dolar değerinde olabileceğini söylediği pazara yakında geri dönebileceği umutlarını artırdı.

TALİMAT VERİLMİŞTİ

Nvidia, Çin'deki müşterilerden gelecek "çok yüksek" talebi karşılamak amacıyla tedarik zincirine H200 çiplerinin üretimini artırma talimatı vermişti.

Ancak bu anlaşmanın uygulanması sekteye uğradı. Washington ve Pekin'in satışları onaylaması zaman aldığı için bazı tedarikçiler H200'ün temel bileşenlerinin üretimini durdurdu.

Trump, Nvidia'nın Çin'e H200 çipleri ihraç etmesine izin verdiğinde, yönetimine ihracat lisanslarına uygun koşulların eklenmesini sağlamak için ulusal güvenlik incelemesi yapma talimatı verdi.

Ocak ayında, Ticaret Bakanlığı, H200'ün Çin'e ihracatına ilişkin kısıtlamaları gevşeten ancak ABD Dışişleri, Savunma ve Enerji Bakanlıklarının tüm lisansları gözden geçirmesini gerektiren bir düzenleme yayınladı.

Duruma yakın bir kaynağa göre, Ticaret Bakanlığı analizini tamamladı. Ancak kurumlar arası görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan birkaç kişi, Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in H200 çiplerini ABD ulusal güvenliğini zedeleyecek şekilde kullanmasını zorlaştırmak için daha sert kısıtlamalar getirilmesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

Bir kişi, Dışişleri Bakanlığı'nın tutumunun Nvidia'yı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve "Dışişleri Bakanlığı işleri çok zorlaştırıyor." dedi.