ABD ve Çin arasında vergi ateşkesi: Yüzde 50'ye düşürebilir

ABD’nin Çin’den yapılan ithalata uyguladığı yüksek gümrük vergilerinde indirime gitmeyi planladığı bildirildi. New York Post’un (NYP) haberine göre, yüzde 145 oranındaki verginin yüzde 50 ila 54 seviyelerine düşürülmesi gündemde.

NYP’nin kaynaklarına göre söz konusu plan, önümüzdeki hafta yürürlüğe girebilir. Aynı kaynaklardan biri, Güney Asya ülkelerine yönelik ticaret vergilerinin de yüzde 25’e indirileceğini ifade etti.



Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz perşembe günü Çin ürünlerine yönelik vergilerin “sadece düşürülebileceğini” belirtmesinin ardından bu indirimin gündeme geldiğine dikkat çekti. Trump bu açıklamayı, Oval Ofis’te Büyük Britanya ile yapılan ticaret anlaşmasının sunumu sırasında yaptı.



Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, 7 Mayıs’ta ABD ile müzakerelere başlanacağını duyurdu. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in 9-12 Mayıs tarihleri arasında İsviçre’yi ziyaret ederek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşeceği bildirildi.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.



Görüşmeler, iki ülkenin karşılıklı tarife artışlarının ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacak.



ABD-ÇİN VERGİ RESTLEŞMESİ



ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.



Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.



Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.