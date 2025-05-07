ABD ve Çin bir araya geliyor | Ticaret savaşı sona erecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tariflerinin ardından ticari gerilim yaşayan Çin ve ABD, bu hafta görüşmelere başlayacak.



Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 9-12 Mayıs tarihleri arasında İsviçre'de yapılacak görüşmelere katılacağını duyurdu.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer'in toplantıda Washington'u temsil edeceği açıklandı.



Bu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'in Ocak ayında Trump'ın yemin törenine katılmasından bu yana iki ülke arasındaki ilk üst düzey etkileşim olacak.



Ancak küresel ticaret uzmanları, BBC'ye yaptıkları açıklamada müzakerelerin birkaç ay sürmesini beklediklerini ve ilk aşamada pek iyimser olmadıklarını söyledi.

İKİ ÜLKEDEN KARŞILIKLIK TARİFELER



Beyaz Saray'a geri dönen Başkan Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergisi açıklamıştı. Çin mallarına yüzde 145'e varan yeni ithalat vergileri koyulması üzerine Pekin, ABD'den gelen bazı mallara yüzde 125 oranında vergi koyarak karşılık verdi.



Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.