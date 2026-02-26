ABD ve Çin çatışmasının ana kaynağı nadir elementler, ABD'de üretimleri vurdu
26.02.2026 10:32
Baskılı devre kartının üzerinde kullanılan çipler nadir toprak elementlerinin kıtlığından etkileniyor.
ABD'de yaşanan nadir toprak elementlerinde yaşanan kıtlık çip ve havacılık sektörünü çıkmaz bir yola sokuyor.
ABD havacılık ve yarı iletken firmalarına tedarik sağlayan şirketler, nadir toprak elementleri kıtlığının giderek kötüleştiği bir durumla karşı karşıya kalırken, sektör içinden kaynaklara göre iki şirket bazı müşterilerini geri çevirmek zorunda kaldı
Çin hükümetinin Nisan ayında getirdiği kısıtlamaların ardından birçok nadir toprak elementinin ihracatına tekrar izin verdi. Sağlanan bu izin yeterli olmadı. Çin gümrük verilerine göre, Ekim ayında Washington ile varılan uzlaşmaya rağmen bu malzemelerin ABD'ye sevkiyatı hala nadiren gerçekleşiyor.
GÖRÜŞMENİN ANA KONUSU OLACAK
Kritik mineral ihracatına getirilen sınırlamalar ABD Başkanı Donald Trump ve mevkidaşı Xİ'nin Mart ayında yapacağı görüşmenin ana maddesi olacak. Çin, geçen Nisan ayında kontrollerin getirilmesinden sonraki sekiz ayda ABD'ye 17 ton itriyum ürünü ihraç ederken, önlemlerden önceki sekiz ayda bu rakam 333 tondu.
ÜRETİMLER DURUYOR
Kasım ayında itriyum kıtlığının gündeme gelmesinden bu yana fiyatlar yüzde 60 arttı. Fiyatlar bir yıl öncesine göre yaklaşık 69 kat daha yüksek.
Kaplama yapmak için itriyum satın alan Kuzey Amerika firmalarının bazıları tedarik sıkıntısından dolayı üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.