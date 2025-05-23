ABD ve Çin iletişime devam edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından, ABD ve Çin iletişimi sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklamada, dün gerçekleşen görüşmede iki tarafın önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, uzlaşmayı doğruladı..