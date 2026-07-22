ABD ve Güney Kore arasında ticari işbirliği görüşmeleri başlıyor

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD 'nin Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca ek gümrük vergileri açıklayacağı beklentisiyle, ticaret ve yatırım işbirliği konularında üst düzey ABD yetkilileriyle görüşmek üzere Çarşamba günü Washington'a gitti.

Bu ziyaret, yerel medyanın Güney Kore ihracatına yönelik gümrük vergisi baskısını artırabileceğini belirttiği, ABD'nin zorla çalıştırmayla bağlantılı ticari uygulamalara ilişkin bir soruşturma hakkındaki beklenen kararından önce gerçekleşiyor.

Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kim, 22-25 Temmuz tarihleri ​​arasında Washington'ı ziyaret edecek ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stratejik yatırımlarını ve diğer iki taraflı mevzuları görüşecek.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, kendisi ayrıca ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile diğer yönetim yetkilileriyle kaynaklar ve enerji alanındaki işbirliğini görüşmek üzere bir araya gelerek ticaret ve yatırım konularında Kongre üyeleriyle temas kuracak.

Kim Jong-kwan, ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, seyahatin asıl amacının Perşembe günü Washington'da Güney Kore-ABD Gemi İnşa Ortaklığı Merkezi'nin açılış törenine katılmak olduğunu belirtti.

Tören, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında Mayıs ayında varılan ikili gemi inşa ortaklığı girişimi anlaşmasının ardından gerçekleşti. Kim, merkezin iki ülkedeki gemi inşa firmaları arasında işbirliği için resmi bir platform sağlayacağını açıkladı.

Haziran ayında yürürlüğe giren ve ABD'deki stratejik yatırımları destekleyen Güney Kore yasasıyla bağlantılı yatırım projelerini daha da detaylandırmak için çalışacağını açıklayan Bakan Kim, Seul'ün Washington ile gümrük tarifesi anlaşmalarını uygulamaya koymak ve ikili ticaret ilişkilerini istikrarlı tutmak için çalışmalara devam edeceğini de ekledi.