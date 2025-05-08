ABD ve İngiltere bugün anlaşabilir

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını bugün duyurması bekleniyor.



Trump daha önce Truth Social'da, Perşembe günü saat 10.00'da Oval Ofis'te "büyük ve son derece saygın bir ülkenin temsilcileriyle büyük bir ticaret anlaşması" hakkında bir basın toplantısı düzenleyeceğini tüm harfleri büyük olacak şekilde paylaştı.



Daha fazla ayrıntı vermedi ancak bunun "birçoğunun ilki" olacağını söyledi.



Beyaz Saray sözcüsü Times'ın haberiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.



Trump'ın üst düzey yetkilileri, Başkan'ın 2 Nisan'da çoğu ülkeye %10 gümrük vergisi ve birçok ticaret ortağı için daha yüksek gümrük vergisi oranları getirmesinden bu yana ticaret ortaklarıyla telaşlı toplantılar yaptı, ancak bu oranlar daha sonra 90 günlüğüne askıya alındı.



İngiltere'den bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada iki ülkenin çelik ve otomotivde daha düşük tarife kotaları içeren bir ticaret anlaşması konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğini söyledi.