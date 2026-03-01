ABD ve İsrail İran'ı vurdu. Altın fiyatı rekor kırdı, İşte piyasalardaki son durum

ABD ve İran arasındaki müzakereler en son perşembe günü gerçekleşmişti. Gerçekleşen görüşmenin ardından müzakerelere devam kararı alınmıştı. Devam eden süreçte İsrail ABD desteği ile İran'a saldırdı.

İsrail saldırılarının ardından İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını söyledi. Birçok uluslararası şirket ise geçişlerin sağlanmasında dahi Hürmüz Boğazı'na yönelik rotalarını askıya aldığını duyurdu.

Jeopolitik gelişmelerin ardından değerli metaller ve petrol piyasasında yükseliş gözlemlendi.

ALTIN

26 Şubat'ta saldırılar henüz başlamadan önce kapalı çarşıda fiziki gram altının fiyatı 7 bin 498 lira civarındaydı. Saldırıların ardından kapalı çarşıda gram altın en son 8 bin sınırını aşarak 8 bin 17 lira seviyelerine yükseldi.

Ons altın ise 26 Şubat'ta 5 bin 163 dolar seviyelerinden işlem görürken saldırılarla beraber yüzde 1,23 artış göstererek 5 bin 227 dolara yükseldi.

GÜMÜŞ

Saldırılardan önce 26 Şubat'ta gram gümüş 123,71 liradan işlem görüyordu. Gerçekleşen jeopolitik gelişmelerin ardından yaşanan değerli metallerdeki yükseliş gümüşe de yansıdı. Gram gümüş son 1 hafta bazında bakıldığında yüzde 7 civarında bir artışla 132,36 lira seviyelerine yükseldi.

Gümüş ONS'a bakıldığında 26 Şubat'ta 87,57 dolardan işlem görüyordu. Yaşanan gelişmelerle beraber 93,84 dolara yükseldi.