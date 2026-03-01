ABD ve İsrail'in İran operasyonu doğalgaz tedariğini de etkiledi. Ticaret neredeyse durma noktasında

Ortadoğu'da artan gerginlik ve çatışma ortamı küresel enerji piyasalarını derinden sarsacak. Bloomberg 'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle küresel ticaretin alt üst olmasından bu yana doğalgaz piyasaları için en önemli aksamaya yol açması bekleniyor.

Küresel enerji piyasası için önemli olan ülkeler savaş bölgesine yakın konumda bulunuyor. Katar gibi İran'ın komşuları dünyanın en önemli tedarikçilerinden bazılarıdır ve bölge aynı zamanda hayati bir tedarik güzergahıdır; sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yüzde 20'si, küresel enerji için kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

SEFERLER DURDURULDU

Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'nda yapılan ticaret neredeyse durmuş halde görünüyor. Asya'ya ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Gemi takip verilerine göre, Katar'a giden veya Katar'dan gelen en az on bir LNG tankeri, bu güzargahı kullanmamak için seferlerini durdurdu.

DOĞALGAZ TİCARETİNDE KRİZ

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali, uluslararası doğalgaz ticaretinde benzeri görülmemiş bir kargaşaya yol açarak Moskova'yı en büyük ihracat pazarından kopardı, dalgalanmayı körükledi ve Avrupa'da ve diğer yerlerde rekor fiyat artışlarına neden oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yenir bir kriz yaşanması bekleniyor.