ABD ve Japonya anlaşıyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Japon ithalatlarına uyguladığı gümrük vergilerine ilişkin son anlaşmanın ana hatlarını çizen belgenin muhtemelen "haftalar" uzakta olduğunu söyledi.



Lutnick, Trump yönetiminin, Washington ve Tokyo arasında Temmuz ayında varılan anlaşmayla uyumlu hale getirmek için Japonya'ya uygulanan yüzde 15 karşılıklı gümrük vergilerinin uygulamasını revize etmeyi planladığını ve bunun mevcut bir kararnamede değişiklik gerektirdiğini açıkladı. Aynı zamanda, ABD'nin Japon otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 27,5'ten yüzde 15'e düşürecek başka bir kararnamenin yayınlanması bekleniyor.