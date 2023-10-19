ABD, Venezuela'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Üniter Platformu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezuela halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezuela'da petrol ve doğal gaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, belirli Venezuela devlet tahvillerinin yanı sıra Venezuela devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezuela tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedildi.



"VENEZUELA DEMOKRASİSİNİ DESTEKLİYORUZ"



ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Üniter Platform ile Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Nelson, ABD'nin yaptırım politikasıyla tutarlı ve bu demokratik gelişmelere yanıt olarak, Hazine Bakanlığının Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü ile altın sektörünü içeren işlemlere izin veren ve ikincil piyasada ticaret yasağını kaldırmaya yönelik genel lisanslar yayımladığını kaydetti.



ABD Hazine Bakanlığının, iktidar temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde söz konusu kararını değiştirmeye veya iptal etmeye hazır olduğunu belirten Nelson, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edeceğini aktardı. Nelson, "Venezuela halkının yanındayız ve Venezuela demokrasisini destekliyoruz." ifadesini kullandı.



İKTİDAR VE MUHALEFET SEÇİMLERİN 2024'TE YAPILMASI İÇİN ANLAŞTI



Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.



Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.