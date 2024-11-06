ABD yeni başkanını seçti, piyasalar karıştı

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti.



Böylece ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu. Korumacı ekonomi politikaları uygulaması beklenen Trump'ın zaferi varlık fiyatları üzerinde de etkili oldu.



DOLAR ENDEKSİ ZİRVEDE



Trump'ın ABD'yi ön plana alan ekonomi vaatlerinin etkisiyle dolar endeksi zirveye çıktı.



Dolar endeksi, yüzde 1,89 artışla 105 seviyesini aştı. Endeks, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Hazinesi'nin 10 yıllık tahvillerinin getirileri dört aylık zirvesi olan yüzde 4,47'ye yükseldi.



ALTIN VE PETROL ÇAKILDI



Güçlenen dolar, altın ve petrolde düşüşe yol açtı.



Altın fiyatları, Trump'ın zaferinin ardından sert düşüş kaydetti. Ons altın, yüzde 3 değer kaybıyla 2.661 dolara geriledi.



Brent petrol, yüzde 2,52 düşüşle 73,63 dolara kadar indi.



BİTCOİN REKOR KIRDI



Kripto paralar, Trump'ı pozitif karşıladı. Bitcoin, gün içerisinde 75 bin 297 dolar ile rekor tazeledi.



YEŞİL ENERJİ KAN KAYBETTİ



Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi, yüzde 6,3 değer kaybederken, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted hisselerindeki düşüş yüzde 10'a yaklaştı

