ABD'de 118 milyar dolarlık anlaşma: Ukrayna, İsrail ve sınır güvenliğine harcanacak

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatörler, Ukrayna, İsrail ve ABD'nin güney sınırı için 118,2 milyar dolarlık yardım teklifinin ayrıntılarını belirledi.



Yasa tasarısı kapsamında Ukrayna'ya yardım için 60,1 milyar dolar, İsrail için 14,1 milyar dolar ve ABD sınırında güvenliği arttırmak için 20,2 milyar dolar talep edildi.



Tasarı ayrıca savaştan zarar gören bölgelere insani yardım ile Kızıldeniz'deki savunma operasyonlarına yönelik küçük fonlar da içerdi.



EN ÖNEMLİ FARKLILIK SINIR GÜVENLİĞİ



ABD Başkanı Joe Biden ilk olarak ekim ayında 105 milyar dolardan fazla bir yardım paketi önermişti. Senato'nun yeni anlaşmasının Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan için talep ettiği fon oranlarına uyduğu belirtildi.



Yeni teklifteki en önemli farklılığın ise sınır güvenliği için ayrılan 13 milyar dolar olduğu kaydedildi.



Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini sınır güvenliğini nedeniyle eleştirirken; Demokratlar ise Başkan'ın daha fazla yetkiye ihtiyacı olduğunu savunuyor.



Biden, Senato'nun iki partili teklifini desteklediğini açıkladı.



VALİLERDEN BİDEN'A "GÖVDE GÖSTERİSİ"



Diğer taraftan ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığı devam ediyor. Teksas Valisi Greg Abbott, beraberindeki 14 Cumhuriyetçi valiyle sınırda basın toplantısı düzenledi.



Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti.



Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

