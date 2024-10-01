ABD'de 45 bin liman işçisi grevde

ABD limanlarında çalışan yaklaşık 45 bin işçi, sendika ve işveren örgütleri arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve gitti. Grevden 36 liman etkilendi.



Bu, ABD limanlarında 1977'den bu yana kayıtlara geçen ilk grev oldu.



Söz konusu grev uzun süre devam ederse, ABD ve dünya ekonomisine olumsuz sonuçlar doğurabilir.



Grevden etkilenen limanların toplam kapasitesi ABD'nin tüm ticaret hacminin yarısına karşılık geliyor.



JPMorgan'ın tahminine göre grevin ABD ekonomisine günlük zararı 3,8 ila 4,5 milyar dolar arasında olacak.



Otomotiv ticaretinin de olumsuz etkilenmesi beklenirken; grev, hem istihdam hem de enflasyon risklerini yeniden alevlendirebilir.



Grev öncesi işçi ve işveren sendikaları müzakereler yürütüyordu.



İşveren tarafı yüzde 50'lik bir maaş artışı önerdi. İşçi tarafı ise bu teklifi reddetti.



Liman işçileri sendikası, daha adil bir sözleşme talep ediyor.

