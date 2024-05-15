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ABD'de aylık enflasyon beklentilerin altında geldi

Piyasaların kilitlendiği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlar ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

ABD'de aylık enflasyon beklentilerin altında geldi
Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon açıklaması

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Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini açıkladı.

ABD'de nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında geldi. Beklentiler enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi.

Yıllık enflasyon yüzde 3,4 ile beklentilere paralel açıklandı.

Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 yükseldi.

Ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

ABD'de enflasyon mart ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

ÜRETİCİ FİYATLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Dün açıklanan veriler ülkede üretici fiyatlarının nisanda tahminlerin üzerinde yükseldiğini göstermişti. Veriler enflasyonun ikinci çeyrekte de yüksek seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, üretici fiyatlarındaki artışı güçlü olduğunu belirtmişti.

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