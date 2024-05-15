ABD'de aylık enflasyon beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini açıkladı.
ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında geldi. Beklentiler enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi.
Yıllık enflasyon yüzde 3,4 ile beklentilere paralel açıklandı.
Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 yükseldi.
Ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,4 düşüş gösterdi.
ABD'de enflasyon mart ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.
ÜRETİCİ FİYATLARI BEKLENTİLERİ AŞTI
Dün açıklanan veriler ülkede üretici fiyatlarının nisanda tahminlerin üzerinde yükseldiğini göstermişti. Veriler enflasyonun ikinci çeyrekte de yüksek seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.
Fed Başkanı Jerome Powell, üretici fiyatlarındaki artışı güçlü olduğunu belirtmişti.
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