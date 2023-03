ABD'de bankacılık krizi: First Republic Bank, 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.



Açıklamada, 11 bankanın First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat sağlayacağı belirtilerek, "Bir grup büyük bankanın bu destek gösterisi memnuniyetle karşılanıyor ve bankacılık sisteminin dayanıklılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.



HABERİN ARDINDAN FİRST REPUBLİC BANK'IN HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ



Bankacılık krizine ilişkin endişelerle yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden First Republic Bank'ın hisseleri, büyük bankaların desteğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 10'a yakın yükseldi.



ABD basınında yer alan haberlerde, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin First Republic Bank'ı kurtarma çabasına katılan 11 büyük bankanın arasında yer aldığı aktarıldı.



1985 yılında kurulan First Republic Bank'ın geçen yıl sonu itibarıyla 212 milyar dolarlık varlığı ve 176,4 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'nin sigortalı olmadığı belirtiliyor.