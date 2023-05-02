ABD'de bankacılık sektöründeki çalkantı şimdilik yatıştı

JPMORGAN CEO'SU: KRİZİN BU KISMI BİTTİ



JPMorgan CEO'su Dimon, satın alma anlaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da ABD'de 3 bölgesel bankanın çöküşüne yol açan krizin, First Republic Bank'a ilişkin kararın ardından büyük ölçüde sona erdiğini belirtti. Dimon, "Krizin bu kısmı bitti." değerlendirmesinde bulundu.



Son haftalarda ilk çeyrek bilançolarını açıklayan bölgesel bankaların aslında oldukça iyi sonuçlar elde ettiğine işaret eden Dimon, satın alma anlaşmasına ilişkin, "Sona yaklaşıyor ve umarım bu, her şeyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olur." ifadelerini kullandı.



Dimon, Amerikan bankacılık sisteminin ise "olağanüstü derecede" sağlam olduğunu vurguladı.



"FİNANSAL SİSTEM SIKILIŞMAYA UYUMDA ZORLANIYOR"



Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankaların iflaslarının nedeninin, son bir yılda artan faiz oranları ve niceliksel sıkılaştırma dahil para politikasındaki olağanüstü sıkılaşmayla finansal sistemin maruz kaldığı baskılar olduğunu ve finansal sistemin buna uyum sağlamakta zorlandığını söyledi.



İflas eden bankaların yüksek faiz oranları karşısında en fazla risk altında bulunanlar olduğuna dikkati çeken Zandi, düzenleyicilerin zayıf denetimi, yatırımcıları riskli davranışlardan, finansal kayıplardan ve suistimallerden koruyan "Dodd-Frank Yasası"nın geri çekilmesi ve faiz oranı riski için yetersiz Fed stres testlerinin iflaslara katkıda bulunduğunu aktardı.



Zandi, hükümetin müdahalesi göz önüne alındığında bankacılık krizinin aşağı yukarı sona erdiğini belirterek, bankacılık sisteminden mevduat çıkışlarının durduğunu ve bankaların Fed'in iskonto penceresi ve Banka Vadeli Finansman Kolaylığı kullanımının istikrar kazandığını kaydetti.



Bankacılık sektöründeki çalkantının, daha sıkı banka garantileri ve daha az kredi aracılığıyla ekonomik yansımaları olacağına işaret eden Zandi, bu durumun gelecek yıl reel GSYH'yi yüzde 0,5 kadar azaltacağını ancak krizin tüketici, iş dünyası ve yatırımcı güvenini henüz zedelememesinin iyi haber olduğunu söyledi.



REFORM ÇAĞRILARI GÜNDEMDE



First Republic Bank'a ilişkin gelişmelerin ardından ABD'de bankacılık sisteminde reform çağrıları yeniden dile getirildi.



Senatör Elizabeth Warren, "First Republic Bank'ın iflasının, deregülasyonun büyük bir sorunu nasıl daha da kötüleştirdiğini gösterdiğini" belirtti.



Yetersiz denetlenen bir bankanın daha büyük bir banka tarafından satın alındığını ve sonunda vergi mükelleflerinin zor durumda kalacağını belirten Warren, "Kongrenin bozuk bankacılık sistemini düzeltmek için büyük reformlar yapması gerekiyor." dedi.



ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown da First Republic Bank'ın iflasından "riskli davranışları, özgün iş modeli ve yönetim başarısızlıklarını" sorumlu tuttu.



Daha güçlü korumalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Brown, finansal istikrarın korunması ve uzun vadede rekabetin sağlanması için büyük bankaların iflasa karşı daha da dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.



ABD Başkanı Joe Biden ise dün yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın iflasına ilişkin tüm mevduat sahiplerinin korunduğunu ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığını belirtti.



Banka yöneticilerinin iflaslardan sorumlu tutulmasını sağlayacak düzenleme için Kongre'ye çağrıda bulunduğunu anımsatan Biden, büyük ve bölgesel bankaların düzenlenmesi ile denetimin güçlendirilmesine yönelik çağrısını yineledi.



2011'DEN BERİ 564 BANKA İFLAS ETTİ



ABD'de mart ayında iflas eden SVB, bu yıl iflas eden ilk FDIC sigortalı kurum olmuştu. SVB'nin ardından Signature Bank, iflas eden bankalar arasında yerini almış, bu bankalardaki sigortasız mevduatların da güvence altına alındığı açıklanmıştı.



Aynı dönemde Silvergate Bank ise operasyonlarını gönüllü olarak durdurmuştu. Bu nedenle banka, düzenleyici kurumların iflas eden bankalara ilişkin resmi kayıtlarında yer almamıştı.



First Republic Bank'ın iflası, ABD bankacılık tarihindeki en büyük ikinci iflas olarak kayıtlara geçti.



Böylelikle ABD'nin en büyük 5 banka iflasından 3'ü bu yıl gerçekleşmiş oldu. Ülkede 2023'te iflas eden bankaların toplam varlıkları 550 milyar dolara yaklaştı.



FDIC verilerine göre, First Republic Bank'ın iflası ile birlikte 2001'den bu yana ABD'de iflas eden banka sayısı 564'e çıktı.