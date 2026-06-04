ABD'de benzin yeniden yükseldi

ABD 'de New York Limanı'na teslim edilecek benzin vadeli işlemleri, Ortadoğu'daki uzun süreli çatışmanın bölgeden petrol ve rafine ürün tedarikini durdurmasını uzatmasıyla, 29 Mayıs'ta ulaşılan altı haftanın en düşük seviyesi olan 3 dolardan toparlanarak galon başına 3,10 dolar civarında seyretti.

İran, ABD ile anlaşma sağlamayı amaçlayan arabulucularla iletişimi keseceğini açıklamasının ardından Bahreyn ve Kuveyt'e saldırılar düzenlerken, ABD de İran hedeflerini vurdu. Bu gelişmeler, küresel tüketimin beşte birinin karşılandığı Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin geçişini engelleyen her iki ülkenin deniz ablukasını uzattı.

Buna karşılık, ABD benzin stokları, 15 haftalık düşüşün ardından Mayıs ayının son haftasında 3 milyon varilin üzerinde bir artış gösterdi.

Bununla birlikte, özel ham petrol stoklarında 8 milyon varillik bir azalma ve Stratejik Petrol Rezervinde (SPR) de 8 milyon varillik bir azalma, rafine ürün tedarikindeki rahatlamayı sınırladı.