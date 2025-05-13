ABD’de bütçe fazla verdi
ABD'de federal bütçe, vergi sezonunun son ayı olan Nisan'da elde edilen güçlü vergi gelirlerinin etkisiyle fazla verdi.
ABD'de Nisan ayında bütçe fazlası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 258 milyar dolar oldu.
Nisan ayında net gümrük vergisi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 9 milyar dolar civarında artarak 16 milyar dolar oldu.
1 Ekim'de başlayan mali yılın ilk 9 ayında gümrük vergisinden net gelir 63 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 48 milyar dolar toplanmıştı.
İlk 7 ayda toplam bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 23, 194 milyar dolar artarak 1 milyar 49 milyon dolar oldu.
Bütçe gelirleri 3,11 trilyon dolar ve harcamalar 4 trilyon 159 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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