ABD'de büyük ikramiye ikiye bölündü

Missouri ve Teksas'ta iki Powerball oyuncusu, ABD piyango tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi olan yaklaşık 1,8 milyar dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. Oyunun internet sitesi duyuru yaptı.



Cumartesi günü geç saatlerde çekilen çekilişte kazanan numaralar beyaz toplar 11, 23, 44, 61, 62 ve kırmızı Powerball 17 oldu.



Ödül, kimlikleri açıklanmayan iki bilet sahibi arasında paylaştırılacak. Her kazanan, 893,5 milyon dolarlık yıllık nakit ödeme veya 410,3 milyon dolarlık toplu ödeme arasında seçim yapabilecek.



Yıllık ödeme, 30 yıl boyunca taksitler halinde yapılırken, toplu ödeme, vergiler düşülmeden önce, önceden, tek seferlik, indirimli bir ödeme sunuyor.



Cumartesi günkü çekiliş, son büyük ikramiyenin 31 Mayıs'ta kazanılmasından bu yana 42'nci kez gerçekleşti ve bu, Powerball tarihindeki en uzun seri rekoru oldu. Büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292,2 milyonda 1 ve çekiliş haftada üç kez yapılıyor.



1.7 milyar dolarlık ikramiye, Kasım 2022'de Kaliforniya'da tek bir biletle kazanılan 2,04 milyar dolarlık rekor ikramiyenin hemen altında kalıyor.



2 dolara satılan Powerball biletleri 45 eyalette, Columbia Bölgesi'nde, Porto Riko'da ve ABD Virjin Adaları'nda satılıyor.