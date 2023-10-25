ABD'de Cadılar Bayramı harcamalarında rekor bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmasına karşın perakende harcamaların güçlü seyri devam ediyor.



Son üç aydır piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren perakende satış verileri, Fed'in yüksek faiz oranları karşısında Amerikalı tüketicilerin direncini yansıtırken, ülkede yüksek fiyatlar ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketicilerin Cadılar Bayramı alışverişleri hız kazanıyor.



Ekim ayının son günü kutlanan ve her yıl milyarlarca dolarlık harcamanın yapıldığı Cadılar Bayramı için ABD'de hem perakendecilerin hem de tüketicilerin hazırlıkları sürüyor.



Ülkenin en popüler ve eğlenceli geleneklerinden biri olan Cadılar Bayramı için mağaza ve süpermarketler, reyonlarını bayram temalı şeker, dekor ve kostümlerle doldururken, tüketiciler bu güne özel renkli ürünler ve korku temalı süslemelere ilgi gösteriyor.



ABD'LİLERİN YÜZDE 73'Ü KUTLAYACAK



ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) ile Prosper Insights & Analytics'in 8 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarından derlenen bilgilere göre, Cadılar Bayramı'nı kutlamayı ve ilgili etkinliklere katılmayı planlayan Amerikalıların oranının geçen yılı aşması bekleniyor.



Geçen yıl yüzde 69 ile salgın öncesi dönemdeki seviyenin üzerine çıkan bu oranın, bu yıl da yüzde 73 ile rekor kıracağı tahmin ediliyor.



Cadılar Bayramını kutlayacakların yüzde 68'i bu yıl şekerleme dağıtmayı, yüzde 53'ü evlerini süslemeyi, yüzde 50'si kostüm giymeyi, yüzde 32'si parti vermeyi veya partiye katılmayı ve yüzde 28'i çocuklarını "şeker mi şaka mı" etkinliğine çıkarmayı planlıyor.



EN FAZLA HARCAMA KOSTÜMLERE

Kutlamalara katılımın artmasıyla harcamaların da artış göstermesi öngörülüyor. Cadılar bayramı dolayısıyla, 2022'de 10,6 milyar dolar seviyesinde tahmin edilen tüketicilerin yapacağı harcamaların bu yıl 12,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.



Amerikalı tüketicilerin Cadılar Bayramı temalı kostümler, şekerler, süslemeler ve tebrik kartları için bu yıl ortalama 108,24 dolar harcayacağı ve 2021'de 102,74 dolar olan rekorunu yenileyeceği tahmin ediliyor.



Geçmiş yıllara göre daha popüler olan ve geçen yıl 3,6 milyar dolar olarak hesaplanan kostüm harcamalarının da bu yıl 4,1 milyar dolarla rekor kırması bekleniyor.



Pandemi sırasında popülaritesi artan dekorasyon harcamalarının 3,9 milyar doları bulacağı ve şekerleme harcamalarının 3,6 milyar dolara yükseleceği hesaplanırken, tebrik kartı harcamalarının 500 milyon dolara gerileyeceği öngörülüyor.



Ülkedeki diğer büyük tatillere benzer şekilde tüketicilerin Cadılar Bayramı alışverişine erken başlamanın yollarını aradığı, 25 yaş altındaki tüketicilerin ise fikir edinmek için sosyal paylaşım kanallarından ilham aldığı belirtiliyor.

ÇOCUKLAR "ÖRÜMCEK ADAM" KILIĞINA GİRECEK



Bu yıl film ve televizyon şovlarındaki karakterler gibi popüler kültür ürünlerinin pek çok çocuk ve yetişkinin kostüm tercihlerini etkilemesi dikkati çekiyor.



Cadılar Bayramı kutlamalarında 2,6 milyon çocuk örümcek adam kostümü giymeyi düşünürken, 2 milyon çocuk en sevdikleri prenses karakteri, 1,6 milyon çocuk hayalet, 1,5 milyon çocuk süper kahraman ve 1,4 milyon çocuk cadı kostümü giymeyi istiyor.



Bu yıl, 5,8 milyondan fazla yetişkin cadı, yaklaşık 2,4 milyon yetişkin vampir, 1,8 milyon yetişkin Barbie, 1,4 milyondan fazla yetişkin Batman ve 1,3 milyon yetişkin kedi kostümü tercih ediyor.



Hayvanseverlerin evcil hayvanlarına giydirmeyi düşündüğü en popüler kostümler arasında ise yüzde 11 ile balkabağı, yüzde 7 ile sosisli sandviç (hot dog) ve yüzde 4 ile yarasa kostümü yer alıyor.

