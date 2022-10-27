ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde beklentilerin altında

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.



Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 274,7 milyar dolar oldu.



Beklenenden az artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.



Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta da yüzde 0,2 artışla 273,7 milyar dolar olmuştu.



Söz konusu dönemde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler yüzde 2,1 arttı. Ulaşım hariç siparişler eylülde yüzde 0,5 azalırken, savunma hariç siparişler yüzde 1,4'lük artış kaydetti.



Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.