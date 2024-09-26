ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ağustosta değişmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.



Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ağustosta bir önceki aya kıyasla değişmedi ve 289,7 milyar dolar olarak hesaplandı.



Son 7 ayın 6'sında artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2,8 azalacağı yönündeydi.



Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda yüzde 9,9 artmıştı.



Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 yükselirken savunma hariç siparişlerde yüzde 0,2 azalış oldu.



Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

