ABD'de dizel fiyatları geriliyor

ABD 'de perakende dizel fiyatları , Eylül başından bu yana ilk kez galon başına 6 doların altına düştü ve bu durum, sonbaharda enerji ve gıda fiyatlarını yükselten önemli bir enflasyon faktörü üzerindeki baskıyı bir nebze olsun azalttı.

AAA'nın verilerine göre , perakende dizel fiyatları Pazartesi günü galon başına 5,9989 dolara geriledi; bu rakam Eylül ayı sonlarında galon başına 6,50 doların üzerindeki zirve noktasından düşüş gösterdi.