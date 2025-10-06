ABD'de doğal gaz fiyatları yükselişte

ABD doğal gaz vadeli işlemleri, geçen haftaki EIA depolama raporundan devralınan piyasa duyarlılığının da desteğiyle iki günlük düşüşü durdurarak yüzde 2'nin üzerinde artışla yaklaşık 3,40 ABD doları/MMBtu'ya ulaştı.



OPEC+'ın mütevazı üretim artışının ardından daha geniş enerji emtiaları da değer kazanarak piyasalara ek iyimserlik sağladı. Geçen haftanın EIA verileri, 26 Eylül'de sona eren hafta için 53 milyar fit küplük (bcf) beklenenden daha düşük bir depolama artışı gösterdi; bu, tahminlerin ve beş yıllık ortalama olan 85 milyar fit küpün oldukça altında.



Toplam stoklar, geçen yılın seviyesinin biraz üzerinde ve mevsimsel normun yaklaşık yüzde 5 üzerinde olan 3,561 tcf seviyesinde gerçekleşti. Alt 48 eyaletindeki üretim de Eylül ayında rekor seviyelerden gerilerken, LNG ihracatı yeni bir zirveye ulaştı.



Fiyatlar ayrıca, Ekim ortasına doğru keskin bir soğuma tahminlerinden de destek alabilir. Bu tahminlerin ısıtma talebini artırması bekleniyor, ancak Ekim başındaki sıcaklık tüketimi kısa süreliğine sınırladı.