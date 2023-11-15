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ABD’de ekim ayı üretici enflasyonu belli oldu

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. ÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD’de ekim ayı üretici enflasyonu belli oldu
ABD’de enflasyon ekim ayında yavaşladı (Yıllık oran beklentinin altında)

ABD’de enflasyon ekim ayında yavaşladı (Yıllık oran beklentinin altında)

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’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de açıklandı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5 oranında düştü.

Yıllık bazda ise yüzde 1,3 artış gerçekleşti.

Bu oran beklentilerin altında kaldı.

TÜFE DE HIZ KESMİŞTİ

ABD’de dün de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanmıştı. ABD’de TÜFE ekim ayında değişim göstermedi. TÜFE’de yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gerçekleşmişti. Bu oran da beklentilerin altında kalmıştı.

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