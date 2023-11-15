ABD’de ekim ayı üretici enflasyonu belli oldu

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de açıklandı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5 oranında düştü.



Yıllık bazda ise yüzde 1,3 artış gerçekleşti.

Bu oran beklentilerin altında kaldı.

TÜFE DE HIZ KESMİŞTİ



ABD’de dün de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanmıştı. ABD’de TÜFE ekim ayında değişim göstermedi. TÜFE’de yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gerçekleşmişti. Bu oran da beklentilerin altında kalmıştı.