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ABD'de endişeleri hafifleten veri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 233 bin ile beklentilerin altında kaldı. Analistler, başvurularda yaşanan düşüşün bazı endişeleri hafifletebileceğini belirtti. Geçen hafta zayıf gelen istihdam verileri resesyon korkularını tetiklemişti.

ABD'de endişeleri hafifleten veri
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Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azalarak 233 bine indi.

maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 241 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 249 binden 250 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 240 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Temmuz ile biten haftada 6 bin kişi artarak 1 milyon 875 bine çıktı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasına dair bazı endişeleri hafifletebileceğini belirtti.

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