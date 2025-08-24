ABD'de enflasyon artabilir

ABD'de önemli bir enflasyon göstergesi geçen ay muhtemelen yükseldi. Bu durum, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell ve meslektaşlarının kırılgan iş piyasasındaki artan fiyatlar ve artan riskler arasında denge kurma konusunda karşılaştıkları zorluğun altını çiziyor.



Cuma günü yayınlanacak bir raporda, Fed'in temel enflasyon ölçütü olarak tercih ettiği gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,9 arttığı tahmin ediliyor. Bu, son beş ayın en hızlı yıllık artışı olacak. Aylık bazda ise, çekirdek ölçüt olarak adlandırılan endeksin ikinci ayda yüzde 0,3 artması bekleniyor.



Cuma günü Wyoming, Jackson Hole'da düzenlenen Fed yıllık konferansında konuşan Powell, enflasyon endişeleri devam etse de, iş piyasasının zayıflama riskinin artık daha yüksek olduğunu söyledi. Ayrıca, daha yüksek tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerinin "artık açıkça görülebildiğini" söylese de, bu etkinin kısa ömürlü olmasını beklemek de makul.



Yatırımcılar, önümüzdeki hafta yapılacak kamu etkinliklerinde Fed yetkililerinin yorumlarını takip ederek Eylül ayındaki faiz indirimine yönelik iştahlarını ölçecekler. Vali Christopher Waller ve bölgesel Fed banka başkanları John Williams, Lorie Logan ve Tom Barkin'in konuşma yapması planlanıyor.



Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, Cuma günkü raporun hanehalkı mal ve hizmet harcamalarında Mart ayından bu yana en büyük artışı göstermesi bekleniyor. Ekonomistler ayrıca, tüketicilerin ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olan harcamaya devam etme yeteneğini ölçmek için kişisel gelir verilerini de inceleyecek.



ABD Perşembe günü, revize edilmiş ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. GSYİH raporunun, 2025'e durgun bir başlangıç ​​yaptıktan sonra kişisel tüketimin ılımlı bir hıza ulaştığını göstermesi bekleniyor.