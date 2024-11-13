ABD'de enflasyon beklentilere paralel açıklandı
ABD'de enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. Ortalama haftalık kazançlarda da sınırlı artış görüldü. Enflasyon verisinin ardından faiz indirimi beklentileri yükseldi.
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yükseldi.
Çekirdek fiyatların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış göstermesi bekleniyordu.
Ülkede enerji fiyatları aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 4,9 düştü. Gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,1 arttı.
Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi.
Para piyasalarında Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri arttı.
Piyasa katılımcıları, 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 72 ile fiyatladı.
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