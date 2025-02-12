ABD'de enflasyon beklentileri aştı

Piyasaların merakla beklediği ABD ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3 ile beklentileri aştı. Piyasalarda enflasyonun yüzde 2,9 geleceği tahmin ediliyordu. Enflasyon aylık bazda da yüzde 0,5 yükseldi

Çekirdek enflasyon tarafında da beklentilerin üzerine çıkıldı. Yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 3.3 artış gösterdi. Beklentiler yüzde 3,1 geleceği yönündeydi.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları ocakta aylık olarak yüzde 0,4 ile yüzde 0,3'lük beklentilerin üzerinde arttı.

Enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentileri eylül ayından aralık ayına ötelendi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'deki sunumunda faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu ifade etmişti.

