ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi

ABD'de haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında açıklandı. Aylık enflasyon ise yüzde eksi 0,1 olarak kaydedildi.



Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 3,1, aylık enflasyonun yüzde 0,1 olarak açıklanması bekliyordu.



Yıllık çekirdek enflasyon mayıs ayındaki yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. Çekirdek enflasyonda değişim beklenmiyordu.



Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2'lik beklentilerin altında kaldı ve yüzde 0,1 seviyesinde açıklandı.



Fed Başkanı Jerome Powell dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, güçlü verilerin devam etmesi halinde merkez bankasının faizleri indirmesine zemin hazırlanacağını söyledi.



Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 75 ile fiyatlıyor.



PİYASALARDA SON DURUM



ABD enflasyonu sonrası piyasalarda pozitif hava hakim.



Veri sonrası ons altın yüzde 1,53 yükselişle 2 bin 411 dolara kadar yükseldi.



Gram altın 2 bin 543 lira ile rekor kırdı.



ABD'nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 7 baz puan düşüşle yüzde 4,208'e indi.



Euro, ABD doları karşısında 1,0898 ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.



Kripto piyasasında da sert yükseliş yaşandı. Bitcoin, yüzde 2'nin üzerinde artışla 59 bin 650 dolara yükseldi ancak bu seviyede kalıcı olamadı.



Bitcoin, saat 16.00 itibarıyla 28 bin 800 dolar civarında işlem gördü.