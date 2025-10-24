ABD'de enflasyon beklentinin altında gerçekleşti

ABD'de yıllık enflasyon oranı Eylül 2025'te Ocak ayından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3'e yükseldi. Ağustos ayındaki yüzde 2,9'luk seviyeden gelen bu oran, yüzde 3,1'lik tahminlerin altında kaldı. Enerji fiyatları, Ağustos ayındaki yüzde 0,2'lik artışın ardından, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,8 arttı. Bu artışa yakıt yağı (yüzde 4,1'e karşı -yüzde 0,5) ve benzin (yüzde -0,5'e karşı -yüzde 6,6) öncülük etti.



Doğal gazdaki artış ise daha küçük oldu (yüzde 5,1'e karşı yüzde 13,8). Yeni araçlarda fiyatlar da biraz daha hızlı arttı (yüzde 0,8'e karşı yüzde 0,7). Diğer yandan gıda (yüzde 3,1'e karşı yüzde 3,2), ikinci el otomobil ve kamyon (yüzde 5,1'e karşı yüzde 6), ulaşım hizmetlerinde (yüzde 2,5'e karşı yüzde 3,5) yavaşlama görüldü. Barınma enflasyonu %3,6'da sabit kaldı. Bu arada, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 3,1'den yüzde 3'e geriledi ve piyasalar yüzde 3,1'de kalmasını bekliyor. Bir önceki aya kıyasla, TÜFE yüzde 0,3 artarak Ağustos ayındaki yüzde 0,4'ün ve yüzde 0,4 tahminlerinin altına düştü. Benzin endeksi yüzde 4,1 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışın en büyük etkeni oldu. Çekirdek endeks, Ağustos ayındaki yüzde 0,3'ün ve yüzde 0,3 tahminlerinin altına düşerek yüzde 0,2 arttı.