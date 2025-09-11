ABD'de enflasyon yükseldi

ABD yıllık enflasyon oranı, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 2,7 seviyesinde kalarak piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde Ağustos 2025'te yüzde 2,9'a yükselerek Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Aylık bazda ise TÜFE, Temmuz ayındaki yüzde 0,2'nin ve yüzde 0,3'lük tahminlerin üzerinde, yüzde 0,4 arttı. Barınma endeksi yüzde 0,4 artarak en büyük yukarı yönlü baskıyı oluşturdu.



Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon, Temmuz ayındaki ve Şubat ayındaki zirve seviyesindeki yüzde 3,1 seviyesinde sabit kalırken, çekirdek TÜFE, Temmuz ayındaki tempoyu ve piyasa tahminlerini yakalayarak aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

ÇEKİRDEK TÜFE YÜZDE 0.3 ARTTI



ABD'de gıda ve enerji hariç temel tüketici fiyatları, piyasa tahminlerine paralel olarak, 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu, Temmuz ayındakiyle aynı oranda gerçekleşti. Ay boyunca artış gösteren endeksler arasında uçak biletleri, ikinci el otomobil ve kamyonlar, giyim ve yeni araçlar yer alıyor. Sağlık hizmetleri, eğlence ve iletişim endeksleri, Ağustos ayında düşüş gösteren birkaç önemli endeks arasındaydı.

ABD'de gıda ve enerji gibi değişken kalemleri hariç tutan yıllık çekirdek tüketici fiyat enflasyon oranı, Ağustos 2025'te Temmuz ayına göre değişmeden yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı ve piyasa beklentileriyle uyumluydu.