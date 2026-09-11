ABD'de enflasyon yükseldi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE -U) mevsimsellikten arındırılmış bazda Ağustos ayında yüzde 0,4 arttığını açıkladı. Endeks, Temmuz'da yüzde 0,1 yükselmişti. Son 12 ayda mevsimsellikten arındırılmamış TÜFE yüzde 3,4 arttı.

BLS'nin 11 Eylül 2026 tarihli haber bülteninde yer alan verilere göre, benzin endeksi Ağustos'ta yüzde 3,9 yükselerek aylık toplam artışın üçte birinden fazlasına karşılık geldi. Enerji endeksi ay içinde yüzde 2,1 arttı. Konut endeksi, Temmuz'daki yüzde 0,1'lik artışın ardından Ağustos'ta yüzde 0,3 yükseldi. Gıda endeksi ayda yüzde 0,1 artarken, ev dışında yenen gıda endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Gıda ve enerji hariç tüm kalemler endeksi, Temmuz'daki yüzde 0,2'lik artışın ardından Ağustos'ta yüzde 0,3 arttı. Ay içinde artan endeksler arasında iletişim, konaklama, uçak bileti, eğitim ile ikinci el otomobil ve kamyonet yer aldı. Buna karşılık tıbbi bakım endeksi ve motorlu taşıt sigortası endeksi Ağustos'ta gerileyen başlıca kalemler arasında oldu.

BLS'ye göre, tüm kalemler endeksi Ağustos'ta sona eren 12 aylık dönemde yüzde 3,4 artarken, bu oran Temmuz'da sona eren 12 aylık dönemdeki artışla aynı seviyede kaldı. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler endeksi, Temmuz'da sona eren 12 aylık dönemdeki yüzde 2,5'lik artışın ardından yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Enerji endeksi Ağustos'ta sona eren 12 ayda yüzde 16,3, gıda endeksi ise yüzde 2,7 yükseldi.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ TÜFE

BLS'ye göre tüm kentsel tüketiciler için TÜFE, son 12 ayda yüzde 3,4 artarak 334,980 (1982-84=100) endeks seviyesine ulaştı; ay içinde mevsimsellikten arındırılmadan endeks yüzde 0,3 yükseldi. Kentsel ücretli ve büro çalışanları için TÜFE (TÜFE-W) son 12 ayda yüzde 3,5 artarak 328,481 seviyesine çıkarken, ay içinde mevsimsellikten arındırılmadan yüzde 0,4 yükseldi. Zincirlenmiş TÜFE (C-CPI-U) ise son 12 ayda yüzde 3,3, ay içinde mevsimsellikten arındırılmadan yüzde 0,3 arttı.