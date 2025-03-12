ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi

Piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı.



ABD'de şubat ayında enflasyon yüzde 2,8 ile beklentilerin altında geldi. Beklentiler enflasyonun yüzde 2,9 açıklanması yönündeydi.



Şubatta aylık enflasyon yüzde 0,2 yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0,3 artacağını öngörüyordu.



Ülkede ocak enflasyonu yüzde 3 ile tahminlerin üzerinde gelmişti.



ENFLASYONUN NEDENİ BARINMA MALİYETLERİ



Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla önceki aya kıyasla yavaşlamasına rağmen TÜFE'deki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturdu. Barınma kalemi yıllık bazda da yüzde 4,2 yükseldi.



Aynı dönemde enerji fiyatları, benzin kalemindeki düşüşe rağmen elektrik ve doğal gaz kalemlerindeki artışın etkisiyle aylık yüzde 0,2 arttı. Enerji maliyetleri yıllık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.



Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları şubatta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 3,1 azaldı. Gıda fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 yükseldi.



ÇEKİRDEK GÖSTERGELERDE YAVAŞLAMA



Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,1 artış kaydetti.



Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,2 olması öngörülüyordu.



Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,3 artmıştı.



Böylece, çekirdek enflasyon yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.