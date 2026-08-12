ABD'de enflasyonun düşük kalması bekleniyor

ABD 'de yıllık enflasyon oranının, Haziran ayındaki yüzde 3,5'lik seviyenin ardından Temmuz 2026'da ikinci ay üst üste yavaşlayarak yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor. Bu da Mayıs ayında ulaşılan 2023 yılının en yüksek seviyesi olan yüzde 4,2'den daha da düşük bir seviye anlamına geliyor.

Aylık bazda ise TÜFE'nin yüzde 0,1 artması öngörülüyor; bu da Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüş olan Haziran ayındaki yüzde 0,4'lük düşüşün ardından bir toparlanma anlamına geliyor.

Benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 3 düşmesi beklenirken, uçak biletleri ve jet yakıtı fiyatlarının da düşmesi muhtemel. Bu arada, yeni ve kullanılmış otomobil fiyatlarında hafif bir artış görülebilir.

Çekirdek tüketici fiyatlarının Haziran ayındaki sabit seviyenin ardından yüzde 0,2 artması beklenirken, yıllık çekirdek enflasyon oranının bir önceki ayki yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e gerilemesi öngörülüyor.

Bu, Şubat ayından bu yana en düşük yıllık artış olacak. Genel olarak, TÜFE raporunun, ABD'nin İran'la savaşının başlamasını takip eden aylarda yoğunlaşan enerjiyle ilgili fiyat baskılarında daha fazla bir soğumaya işaret etmesi muhtemeldir.