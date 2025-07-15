ABD'de enflasyonun yükselmesi bekleniyor

ABD'de yıllık enflasyon oranının Haziran 2025'te üst üste ikinci ay hızlanarak yüzde 2,7'ye ulaşması bekleniyor. Bu, Mayıs ayındaki yüzde 2,4'lük seviyeden Şubat ayından bu yana en yüksek seviye. Aylık bazda ise TÜFE'nin yüzde 0,3 artarak beş ayın en büyük artışını kaydetmesi ve Mayıs ayındaki yüzde 0,1'lik seviyeden bu yana yükseliş kaydetmesi bekleniyor.



Bu artışın, özellikle mobilya, oyuncak, eğlence amaçlı ürünler ve otomobil gibi kategorileri etkileyen yeni getirilen tarifelerden kaynaklanan daha yüksek ithalat maliyetlerinin işletmelere yansıtılmaya başlanması ve benzin fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte gerçekleşmesi muhtemel. Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonun, 2021'den bu yana en düşük yıllık oran olan yüzde 2,8'lik üst üste üç ayın ardından Haziran ayında yüzde 3'e yükselmesi bekleniyor. Aylık çekirdek TÜFE'nin de Mayıs ayındaki yüzde 0,1'lik seviyesinden yüzde 0,3 artarak beş ayın en keskin artışını kaydetmesi bekleniyor.