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ABD'de fabrika siparişleri arttı

ABD'de fabrika siparişleri, eylülde yüzde 0,3 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

ABD'de fabrika siparişleri arttı

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ABD Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişlerindeki artış bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 0,2 artmıştı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,4 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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