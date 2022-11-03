ABD'de fabrika siparişleri arttı

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ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede fabrika siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.



Fabrika siparişlerindeki artış bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.



Fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 0,2 artmıştı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,4 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,2'lik artış kaydetti.



Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.