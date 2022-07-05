ABD'de fabrika siparişleri mayısta beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 543,4 milyar dolar oldu.



Piyasa beklentilerini geride bırakan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.



Fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,7 artışla 535 milyar dolar olmuştu.



Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,8 artışla 267,5 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 2,3 artarak 275,9 milyar dolara çıktı.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi soğutma çabasına rağmen fabrika siparişlerinde beklentileri aşan artışın talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.



Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.