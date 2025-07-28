ABD'de faiz sabit kaldı

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,39 civarında tutundu ve yatırımcıların para politikası ve ekonomik veriler açısından kritik bir haftayı beklemesiyle birlikte, üst üste üçüncü kez durgun bir seyir izledi.



Federal Rezerv'in Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak piyasalar Eylül ayında olası bir faiz indirimine dair sinyalleri yakından izleyecek.



Ayrıca, tarifelerin fiyat dinamiklerini nasıl etkilediğine dair içgörüler için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak kabul edilen son Kişisel Tüketim Harcamaları raporuna da dikkat çekilecek. Bununla birlikte, bu hafta bir dizi işgücü piyasası verisi açıklanacak ve Cuma günü yakından takip edilen aylık istihdam raporuyla doruğa ulaşacak.



Bu arada, ABD ve Avrupa Birliği'nin hafta sonu bir anlaşmaya varmasının ardından ticaret gelişmeleri de odak noktasında kaldı. Anlaşma, AB ihracatının çoğuna daha önce tehdit edilen yüzde 30'un yarısı olan yüzde 15'lik bir tarife getiriyor ve bu da genel ticaret belirsizliğinin hafifletilmesine yardımcı oluyor.