ABD'de faizler yine geriledi

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, kredi piyasası risklerine ilişkin yenilenen endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla Cuma günü yaklaşık yüzde 3,95'e geriledi ve bu Nisan ayından bu yana en düşük seviye oldu.



Zions ve Western Alliance hisseleri, her iki bankanın da iki karşı tarafa olan kötü kredilerini açıklamasının ardından yüzde 10'dan fazla düştü. Bu durum, otomobil parçası üreticisi First Brands ve alt kademe kredi kuruluşu Tricolor'un son iflaslarının ardından endişeleri artırdı.



Artan ABD-Çin ticaret gerginlikleri, ABD hükümetinin uzun süreli kapanması ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi beklentisi de getirileri olumsuz etkiledi. Fed Guvernörü Christopher Waller, Perşembe günü artan işgücü piyasası riskleri nedeniyle bu ay bir faiz indirimini daha desteklediğini söylerken, Fed Guvernörü Stephen Miran daha agresif bir gevşeme çağrısında bulundu. Fed'in Bej Kitabı, artan işten çıkarmalar ve orta ve düşük gelirli haneler arasında daha zayıf harcamalara işaret ederek ekonomik zorlanmaya işaret etti.