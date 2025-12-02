ABD'de "gerçek kimliği" olmayanlara 45 dolarlık doğrulama ücreti geliyor

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, REAL ID’si bulunmayan ve pasaport gibi başka geçerli bir kimlik belgesi sunamayan 18 yaş üstü iç hat yolcularının, 1 Şubat’tan itibaren 45 dolar ödemek zorunda kalacağını duyurdu. Ücret iade edilmeyecek.

10 GÜN GEÇERLİ OLACAK

Yetkililer, ücretin ödenmesinin kimlik doğrulamasının garanti edildiği anlamına gelmediğini, doğrulanamayan yolcuların geri çevrilebileceğini belirtti. Kimliği onaylanan yolcular için doğrulama, 10 günlük seyahat süresini kapsayacak.

Doğrulama bedeli, havalimanına gitmeden önce veya güvenlik hattına girmeden hemen önce online olarak ödenebilecek.

11 EYLÜL SONRASI GETİRİLDİ

REAL ID, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından geliştirilen ve eyaletlerin standart sürücü belgelerine ek güvenlik kriterleri getiren federal uyumlu kimlik sistemi olarak biliniyor. Genellikle sarı daire içinde beyaz yıldız sembolüyle belirtilen bu kimliği almak için, standart kimlik belgelerine kıyasla daha fazla evrak ibraz etmek gerekiyor.

Uygulamanın 2008’de yürürlüğe girmesi planlanmıştı ancak teknik ve idari nedenlerle birçok kez ertelendi. İç Güvenlik Bakanlığı, yolcuların halihazırda yüzde 94’ünün REAL ID’ye sahip olduğunu duyurdu.

18 DOLARDAN 45 DOLARA ÇIKTI

TSA başlangıçta kimlik doğrulama ücreti için 18 dolarlık bir teklif sunmuştu. Ancak pazartesi günü yapılan son düzenlemede, alternatif kimlik doğrulama programının beklenenden daha pahalı olduğunun görülmesi üzerine ücret 45 dolara çıkarıldı.

TSA ayrıca ABD’deki 250’den fazla havalimanında Apple Wallet, Google Wallet ve Samsung Wallet üzerinden yüklenen dijital kimliklerin de geçerli olduğunu belirtti. Askeri kimlikler, daimi ikamet kartları ve federal olarak tanınan kabile uluslarından alınmış fotoğraflı kimlikler de kabul edilen belgeler arasında yer alıyor.