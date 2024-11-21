ABD'de Google'a tekel baskısı: Chrome elden çıkarılmalı

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi arama pazarında oluşturduğu tekelin bozulması için Chrome tarayıcısını elden çıkarmasını talep etti.

Dün yapılan duruşmada savcılar, şirketin veri ve arama sonuçlarını rakipleriyle paylaşmasını ve tekeli bozmak için başka önlemler almasını talep etti.



Talep edilen değişiklikler, Google'ın 10 yıl boyunca sıkı denetim altına girmesiyle sonuçlanabilir.

Mahkeme, Alphabet'e ait Google'ın çevrimiçi arama ve bununla bağlantılı reklamlarda yasadışı tekel oluşturduğuna ağustos ayında hükmetmişti.



PAZARIN YÜZDE 90'INA SAHİP



ABD çevrimiçi arama pazarında yaklaşık yüzde 90 paya sahip Google, kendi teklifini aralık ayında mahkemeye sunacak.



ABD Adalet Bakanlığı mahkeme dosyasında, "Google'ın hukuka aykırı davranışı rakipleri sadece kritik dağıtım kanallarından değil, aynı zamanda rakiplerin bu pazarlara yeni ve yenilikçi yollarla girmesini sağlayabilecek dağıtım ortaklarından da mahrum bıraktı." ifadelerini kullandı.



AKILLI CİHAZ ANLAŞMALARI İPTAL OLABİLİR



Savcıların talepleri arasında Google'ın arama motorunu akıllı telefon ve tabletlerde tercih edilen arama motoru olarak belirlemesi için yaptığı münhasırlık anlaşmalarının iptal edilmesi de bulunuyor.



Google, münhasır arama motoru olmak için Apple ve diğer cihaz üreticisi şirketlere her yıl milyarlarca dolar ödüyor.



TRUMP DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR



Davaya bakan yargıç Amit Mehta, tarafların teklifleri hakkında görülecek duruşmanın nisan ayında yapılmasına karar verdi.



ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Adalet Bakanlığı'nın yeni rekabetten sorumlu yetkilisi devreye girerek davanın seyrini değiştirebilir.