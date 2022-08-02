ABD'de hanehalkı borcu ikinci çeyrekte 16 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 2 artarak 16,15 trilyon dolara yükseldi.



ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.



Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 artarak 16,15 trilyon dolara ulaştı.



Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 312 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,2 trilyon dolar arttı.



KONUT KREDİSİ BORÇLARI



ABD'de bu dönemde hanehalkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.



Konut kredileri, Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 207 milyar dolar artarak 11,39 trilyon dolara çıktı.



Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,59 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,5 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 890 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.



Söz konusu dönemde kredi kartı borçlarındaki 46 milyar dolarlık artış dikkati çekti.



Otomobil kredileri kaynaklı borçlar ise aynı dönemde 33 milyar dolar artarken, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 1 milyar dolarlık artış gösterdi.