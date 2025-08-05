ABD'de hanehalkı krizde

Dijital kişisel finans alanında lider Achieve tarafından yapılan son anketin sonuçlarına göre, Amerikalıların yarısından fazlası (yüzde 58) mevcut mali durumlarını "Zayıf" ya da "Orta" olarak değerlendiriyor.



Mali durumları hakkında olumlu bir görüşe sahip olan anket katılımcılarının sadece yüzde 10'u kendilerine "Mükemmel" notu verirken, yüzde 31'i durumlarını "İyi" olarak değerlendiriyor. Achieve'in 2025 ikinci çeyrek anketinde mali durumları hakkında olumsuz görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 50 idi.