ABD'de hükümet kapalı kalmayı sürdürüyor

Goldman Sachs, devam eden ABD hükümet kapanmasının tarihin en kapsamlı ve en uzun kapanmalarından biri olabileceği uyarısında bulundu. Bankanın ekonomisti Phillips'in araştırma notuna göre, mevcut durumun birkaç hafta sürme olasılığı oldukça yüksek ve bu süreçte tüm devlet kurumlarının etkilenmesi bekleniyor.



Phillips, kapanmanın her haftasının dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış GSYH büyümesinden yaklaşık 0,11 puan sileceğini tahmin ediyor. Hükümet yeniden açıldığında üretimde toparlanma beklenirken, kapanmanın birkaç haftadan uzun sürmesi halinde daha geniş çaplı aksaklıkların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun, federal sözleşmelerin, altyapı projelerinin ve yeni halka arzların ertelenmesine yol açabileceği belirtiliyor; özellikle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) faaliyetlerinin yavaşlaması bekleniyor.



Tüm bu risklere rağmen, piyasalarda ciddi bir endişe görülmüyor. Goldman Sachs, bunun nedeninin yatırımcıların siyasi bir çözüme güvenmeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) halen faiz indirim döngüsünde olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Banka, "Yeni ekonomik veri akışı olmasa bile, Fed'in yeniden faiz indirimi yapması muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

