ABD’de hükümet krizi derinleşiyor: 6 gündür kapalı, ekonomi alarm veriyor

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe konusunda anlaşamayınca federal hükümet kapandı. Hükümetin 6 gündür kapalı kalması piyasaları sarstı.

Kapanmanın uzaması, altın fiyatlarını rekor seviyeye taşırken, kamu verilerinin yayımlanamaması Fed’in para politikası için belirsizlik yaratıyor.



ALTIN REKOR KIRDI, DOLAR GERİLEDİ

Hükümetin kapanması yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Altının ons fiyatı 3 bin 933 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş de 2011’den bu yana görülmeyen 48,59 dolar bandına ulaştı.

Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 97,7’ye gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 seviyesinde haftayı tamamladı.



EKONOMİK VERİLER ASKIYA ALINDI

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam gibi kritik verileri yayımlayamadı. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) karar alma süreçlerinde belirsizlik yarattı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Politika yapıcılar verisiz kaldı” diyerek, kapanmanın ekonomik sonuçlarının giderek ağırlaştığını vurguladı.



BÜYÜME KAYBI RİSK TAŞIYOR

Ekonomistler, kapanmanın sürdüğü her hafta ABD’nin üç aylık GSYİH’sinde yüzde 0,1 ila 0,3’lük bir kayba yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre kapanmanın bir ayı bulması, reel büyümeyi yüzde 1,5 oranında azaltabilir.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kapanmanın büyüme üzerinde “olumsuz ve kalıcı” etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

PİYASALAR BASKI ALTINDA

Petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyesine, 64 dolar bandına kadar gerilerken; baz metaller ve tarım emtialarında da dalgalı seyir sürüyor. Analistlere göre siyasi belirsizlik uzarsa, hisse senedi piyasalarında satış baskısı artabilir.



KONGRE ÇIKMAZDA

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Demokratlar, sağlık reformu kapsamındaki vergi kredilerinin uzatılmasında ısrar ederken; Cumhuriyetçiler bu maddeye karşı çıkıyor.

Senato’da yeni bir geçici bütçenin geçmesi için 60 oy gerekiyor, ancak mevcut tablo iki taraf arasında uzlaşmayı zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre, önceki kapanmalardan farklı olarak bu dönemde iş gücü piyasasının zayıflığı ve faiz belirsizliği, krizin etkisini büyütüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, “Federal hükümetin tam olarak finanse edilmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.