ABD'de hükümetin kapanmaması için çalışılıyor

Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Çarşamba günü, federal hükümetin iki hafta içinde kısmen kapanmasını önlemek için geçici bir fonlama tedbiri üzerinde bu hafta içinde oylama yapılmasına yeşil ışık yaktı.



Temsilciler, federal kurumlar için 21 Kasım'a kadar fon sağlayacak geçici yasa tasarısı üzerinde Meclis'in tartışmaya başlamasına izin veren bir tedbiri 216'ya karşı 210 oyla onayladı. Bu, Meclis ve Senato'ya, 1 Ekim'de başlayan 2026 mali yılı için tam ölçekli ödenek tasarıları üzerinde anlaşmaya varmaları için ek süre verecek.



"CR" olarak bilinen bu geçici yasa, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün suikastının ardından Kongre üyeleri, Yüksek Mahkeme ve yürütme organı için güvenliği güçlendirmek amacıyla 88 milyon dolar da içeriyor.



Cumhuriyetçi üyeler, CR'yi Cuma gününe kadar geçirip Senato'ya göndermeyi umuyor. Senato'nun da, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yasayı imzalamasından önce tedbiri onaylaması gerekecek.



Cumhuriyetçiler Senato'da 53'e 47'lik bir çoğunluğa sahip, ancak 1 Ekim'den önce bir geçici tedbiri geçirmek için 60 oya ihtiyaç duyacaklar. Bu, en az yedi Demokrat'ın desteğini gerektirecek.



Yıllık fonlama tartışması, federal hükümetin 7 trilyon dolarlık bütçesinin yalnızca dörtte birini kapsıyor. Bütçe ayrıca, Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi zorunlu programları ve ülkenin 37.5 trilyon dolarlık borcunun ödemelerini de içeriyor.

