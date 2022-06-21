ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de konut fiyatlarının rekor seviyeye çıkması ve mortgage faiz oranlarının artmasıyla ikinci el konut satışları mayısta aylık bazda yüzde 3,4 düştü



National Association of Realtors (NAR), mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,4 azalışla 5,41 milyona düştü. Düşüşünü dördüncü aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 5,39 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.



Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ikinci el konut satışları, nisanda da yüzde 2,6 azalışla 5,6 milyona gerilemişti.



Ülkede ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,6 azaldı.



MEDYAN KONUT FİYATLARI İLK KEZ 400 BİN DOLARI AŞTI



ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,8 artarak 407 bin 600 dolara yükseldi.



İkinci el piyasasında ilk kez 400 bin doları aşan medyan konut fiyatları, rekor seviyeye ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının 2019'da görülen seviyelere döndüğünü belirtti.



Mortgage (konut kredisi) faiz oranlarındaki keskin artıştan kaynaklanan zorluklar göz önüne alındığında konut satışlarının gelecek aylarda daha da düşebileceğine işaret eden Yun, uygun fiyatlı evlerin hızla satıldığını ve konut stokunun hala önemli ölçüde artması gerektiğini kaydetti.



ABD'li mortgage şirketi Freddie Mac'in verilerine göre, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 5,78 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış ve 1987'den bu yana en yüksek haftalık artışı kaydetmişti.