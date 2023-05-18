ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında kaldı

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,4 azalarak 4,28 milyona geriledi. İkinci el konut satışlarının 4,3 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.



İkinci el konut satışları, martta yüzde 2,6 azalışla 4,43 milyon olarak gerçekleşmişti.



Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,2 azaldı.



ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da nisanda yıllık bazda yüzde 1,7 düşerek 388 bin 800 dolara geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ev satışlarının artıp azaldığını ancak son dönemdeki düşük seviyelerin üzerinde kaldığını belirterek, son birkaç aydaki iş kazanımları, sınırlı konut envanteri ve dalgalanan mortgage oranlarının konut talebinde bir "itme-çekme" ortamı oluşturduğunu kaydetti.

